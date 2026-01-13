OSCE condena glorificación de criminales de guerra en el ilegal "día nacional" serbobosnio

"Además de tratarse de posibles actos criminales, esas acciones son profundamente ofensivas para las víctimas de los crímenes del pasado, amenazan a la reconciliación y son contrarias a valores fundamentales como la paz, la justicia y el respeto, en los que debe basarse toda sociedad democrática", afirmó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), según recoge la televisión N1.

La misión se refirió con ello a la celebración del pasado viernes del "Día de la República de Srpska (RS)", ilegal según el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina.

El alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, advirtió la semana pasada que el Tribunal Constitucional bosnio enfatizó que celebrar el 9 de enero como Día de la RS es étnicamente discriminatorio por haberse establecido en contra de la voluntad de los musulmanes y de los croatas de esa entidad.

Para esas dos comunidades, el 9 de enero de 1992 fue el inicio de una limpieza étnica en los territorios que los serbobosnios querían reclamar para su Estado, separado del resto de Bosnia y unido a Serbia, según confirmó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY).

Los fundadores de la RS, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, entre otros, fueron condenados por tribunales internacionales a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes graves, pero los líderes de RS volvieron a glorificarlos en la ceremonia del pasado 9 de enero.

El destituido líder serbobosnio, el prorruso Milorad Dodik, que en la ceremonia fue tratado como "el verdadero presidente" de RS, destacó los supuestos méritos de Karadzic y Mladic e hizo constar que "fueron condenados sin tener culpa alguna".

Dodik volvió a asegurar que la RS se unirá a Serbia y que los serbobosnios nunca desistirán de ese objetivo.

La República Srpska es una de las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría musulmana y croata), en un Estado débil por la limitada fortaleza de las instituciones centrales.