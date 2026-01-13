Países Bajos convoca al embajador de Irán por la violencia contra manifestantes

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, aseguró en una breve nota que está “profundamente conmocionado” por la “sangrienta represión” de las protestas y señaló que la convocatoria del embajador se realizó en coordinación con socios europeos.

Según Van Weel, Países Bajos presentó una protesta formal por la violencia contra manifestantes, “las detenciones arbitrarias a gran escala y los bloqueos de internet” impuestos por las autoridades iraníes, una represión que ya ha dejado al menos 500 muertos.

“Irán debe respetar los derechos fundamentales y restablecer de inmediato el acceso a internet. Los responsables deben rendir cuentas”, subrayó, al tiempo que confirmó el respaldo neerlandés a unas sanciones de la Unión Europea (UE) contra “violadores de derechos humanos” en Irán.

Otros países europeos, entre ellos Finlandia, España y Bélgica, han adoptado medidas diplomáticas similares y han convocado también a los embajadores iraníes en sus capitales.

Las protestas en Irán se prolongan desde hace dos semanas, con movilizaciones diarias en distintas ciudades para exigir el fin del régimen teocrático iraní liderado por el ayatolá Alí Jamenei.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la situación económica de la población iraní y se han ido extendiendo por el resto del país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que la UE propondrá “rápidamente” nuevas sanciones contra “los responsables” de la represión violenta a los manifestantes de Irán, una decisión que los Estados miembros deben adoptar por unanimidad en el Consejo de la Unión, que se celebrará previsiblemente el 29 de enero.

La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, calcula que la violencia ha dejado ya al menos 538 fallecidos, pero otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, según la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares.