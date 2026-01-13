Panahi, Palma de Oro de Cannes, pide apoyo internacional para "poner fin" al régimen iraní

"El pueblo iraní está indefenso hoy y, a pesar de todo, está en las calles", manifestó el cineasta a la radio France Inter, al denunciar la represión del Estado, que ha dejado varios centenares de muertos, según los informes de organizaciones no gubernamentales.

El realizador del galardonado filme "Un pequeño accidente" aseguró que el pueblo iraní, que "no tiene ganas de soportar el régimen actual", está "indefenso y, a pesar de todo, está en las calles".

"Pido a todos los que me escuchan que no olviden al pueblo iraní", que se manifiesta desde el 28 de diciembre contra las condiciones económicas y contra el régimen islámico, insistió Jafar Panahi en una entrevista telefónica desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde se encuentra en campaña para los Oscar.

Los manifestantes "necesitan la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional", insistió el cineasta. "Cualquier silencio hoy, en cualquier parte del mundo, algún día tendrá que rendir cuentas a la historia", advirtió.

"Esto tiene que terminar", subrayó Panahi, quien en las circunstancias actuales se mostró "orgulloso de ser iraní".

Recordó que este "gran movimiento no surge de la noche a la mañana. Ya ha habido cosas antes", dijo el realizador, que mencionó las oleadas de protesta del Movimiento Verde en 2009 o "Mujer, Vida, Libertad" en 2022.

"Hoy estamos en el punto álgido de la revuelta", afirmó Panahi, que fue condenado en ausencia a principios de diciembre pasado a un año de prisión por "actividades de propaganda" contra el Estado.

Sin embargo, el que fuese premio Sájarov de la Unión Europea en 2012, que galardona la defensa de los derechos humanos y la libertad de pensamiento, insistió en que regresará a su país "bajo cualquier circunstancia".

Actualmente, no tiene noticias de su familia ni de sus amigos debido a los cortes de internet en Irán, pero consideró que los iraníes en el exterior no deben hablar de su situación personal sino de las personas "que mueren en las calles".

Y, finalmente, mostró su esperanza en que algún día los iraníes recuperen "la libertad de respirar y la alegría de vivir".

Panahi fue arrestado en 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, que habían sido encarcelados por criticar la represión de unas protestas desatadas por el derrumbe de un edificio en el sur del país que dejó decenas de muertos aquel año.

Su arresto reactivó una condena de 2010 a prisión de seis años por atentar contra la seguridad nacional, pena que había sido suspendida en su momento y que le llevó a la cárcel entonces.

Entre los numerosos y prestigiosos premios de una extraordinaria carrera internacional, Panahi ganó en 2015 el Oso de Oro de Berlín con "Taxi"; el del mejor guión en Cannes por su película "Three Faces" en 2018, y con "No bears", un aplaudido alegato contra la falta de libertades en Irán y la disección de un país excesivamente aferrado a las tradiciones, se alzó en Venecia con el Premio del Jurado.