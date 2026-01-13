Presidente del BID recuerda el lago Titicaca y recibe una camiseta en su visita a Bolivia

Goldfajn llegó este martes a Bolivia donde esta jornada sostuvo reuniones en La Paz con autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB), ministros y con Paz, con quien luego compareció ante los medios en el Palacio Quemado, la antigua casa de Gobierno.

Al iniciar su discurso, el presidente del BID sostuvo que para él "es muy grato estar de nuevo en Bolivia".

"Yo ya estuve acá, era muy joven y con mi novia estuvimos en el lago Titicaca. Nos casamos y (ya) estoy con mi esposa hace 35 años, así que tengo un cariño especial por este país", contó.

Goldfajn, que es israelí-brasileño, agregó que hoy su visita tiene "un propósito distinto" y destacó que "es la primera misión oficial de un presidente del BID en Bolivia en 15 años".

Tras concluir los discursos, el presidente Paz regaló al titular del BID una camiseta de la selección boliviana de fútbol con el nombre 'Ilan' impreso en la espalda.

Al entregarle el obsequio, Paz le comentó que los bolivianos quieren que su selección "clasifique al Mundial" que se disputará este año en Canadá, EE.UU. y México.

Por su parte, Goldfajn prometió usar la camiseta boliviana "cuando Brasil llegue a la final de la Copa del Mundo".

Al mando de Óscar Villegas, la selección boliviana accedió en septiembre pasado a la repesca del Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo.

La misión de Goldfajn continuará el miércoles en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico de Bolivia, donde el presidente del BID prevé reunirse con representantes del sector empresarial.