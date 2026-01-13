Puerto Rico rompe récords turísticos en 2025 en oferta de alojamientos y visitantes

Los eventos musicales y culturales de 2025, como la residencia de 31 conciertos de Bad Bunny, atrajeron la atención global hacia la isla.

"Este es el quinto año consecutivo en que Puerto Rico alcanza nuevos récords turísticos, reflejo de un crecimiento sostenido y de una estrategia clara de posicionamiento internacional", dijo en un comunicado Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Pérez adelantó que ese impulso continuará fortaleciéndose en el 2026, mediante eventos y promociones que consoliden a la isla como "un destino de calibre global".

Entre las marcas rebasadas en 2025 está el tráfico aéreo. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín recibió más de 6,8 millones de llegadas de pasajeros en 2025, un aumento del 3 % en comparación con 2024.

En cuanto a la demanda de alojamiento, la isla registró casi 7,9 noches de hotel reservadas en 2025, lo que representa una subida interanual del 8 %.

Además, los hoteles y los alquileres a corto plazo generaron alrededor de 1.990 millones de dólares, para un aumento del 3 % respecto al 2024.

Para noviembre de 2025, Puerto Rico alcanzó un récord de 102.300 empleos en el sector de recreación y alojamientos, un alza del 4 % frente al año anterior, según el Negociado de Estadísticas Laborales de EE.UU.

En el segmento de eventos y convenciones, se logró un récord de 262.779 reservas de noches de hotel para 2025, para un aumento interanual del 18 %.

El mercado de eventos y convenciones contribuyó con más de 207 millones de dólares para la economía de Puerto Rico. Esto representa un 2 % más que el 2024.

En cuanto al turismo de cruceros, más de 1,6 millones de pasajeros llegaron a los puertos de Puerto Rico en 2025, lo que refleja un aumento de casi el 8 % en comparación con 2024.

Storm Tussey, principal oficial de Mercadeo de Discover Puerto Rico, añadió que, de cara al 2026, buscan forjar "una nueva era del turismo a través de experiencias sensoriales, narrativas culturales y una visión basada en datos".

Este impulso en el turismo puertorriqueño se vio reforzado recientemente por la apertura del Four Seasons Resort Puerto Rico y la expansión de marcas hoteleras globales como Hilton.

Para 2026, los esfuerzos para los mercados nacionales e internacionales estarán enfocados en el mercado de lujo, y un calendario dinámico de importantes eventos deportivos y culturales como el Clásico Mundial de Béisbol.