Sánchez pide al Gobierno iraní que cese la represión de las protestas pacíficas

Sánchez explicó que esa convocatoria se produce para trasladarle el rechazo del Gobierno a la violencia contra los manifestantes y exigir el respeto a los derechos fundamentales de todos los iraníes.

"Irán debe cesar de inmediato la represión de las protestas pacíficas", resaltó el jefe del Ejecutivo.

También ha pedido a las autoridades iraníes que pongan fin a las detenciones arbitrarias y a las restricciones a la libertad de expresión.

La comunidad internacional está endureciendo su postura sobre Irán después de los centenares de muertes, según varias ONG, por la represión de las autoridades a las marchas populares de protesta, que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial) y que después se han extendido al resto del país.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.