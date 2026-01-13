Se fusionan Caracol Radio y W Radio, dos de las principales emisoras de Colombia

La integración fue anunciada por Prisa en un comunicado difundido por Caracol Radio, que estrena además una nueva estética corporativa, y confirmada por el periodista Julio Sánchez Cristo en un video publicado en X, en el que hizo un recorrido por su trayectoria en la radio colombiana y por la evolución de las distintas marcas del grupo.

"Hoy todo vuelve al mismo punto de partida. Vuelve a Caracol, primera cadena radial colombiana", afirmó Sánchez Cristo, quien era el director de W Radio y desde este martes dirigirá 6AM/W, el principal programa informativo de la radio del país, ahora en una nueva etapa editorial.

Según Prisa, la fusión busca consolidar a Caracol Radio y W Radio como "la plataforma informativa y de conversación más influyente del país", con presencia en más de 76 estaciones en 37 ciudades y cobertura en 25 de los 32 departamentos de Colombia, así como una mayor apuesta por el ecosistema digital y la proyección internacional.

La nueva estructura estará bajo la dirección editorial de Roberto Pombo, quien fue director del periódico colombiano El Tiempo entre 2009 y 2021, y contempla una reorganización del equipo periodístico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los cambios, Gustavo Gómez Córdoba, hasta ahora conductor de 6AM, asumirá la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa, sin que se haya confirmado si continuará participando en alguna de las mesas de radio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La renovada parrilla incluye ajustes en programas emblemáticos como La Luciérnaga, líder de las tardes, y el programa nocturno de debate Hora 20, y una expansión internacional con el lanzamiento de Caracol América en el sur de Florida, en alianza con la Spanish Broadcasting System (SBS).

La decisión se produce tras una serie de despidos en noviembre pasado, cuando cerca de 40 trabajadores de Caracol Radio y W Radio salieron de las dos cadenas, en lo que fue el paso previo a la integración.

Entre ellos figuraron periodistas de alto perfil como Alfonso Ospina, jefe del servicio informativo de Caracol Radio; Paula Bolívar, reconocida periodista de investigación y directora de W Fin de Semana; y Johana Fuentes, editora regional de W Radio.

Prisa aseguró que la fusión responde a una estrategia de largo plazo orientada a reforzar su liderazgo informativo, deportivo y de entretenimiento en Colombia y en el ámbito multiplataforma.