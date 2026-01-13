Siete muertos y un desaparecido tras choque de dos embarcaciones en el Pacífico colombiano

"Expreso mis más sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias de las siete personas que perdieron la vida tras el choque de dos lanchas ocurrido en zona rural Tumaco", escribió la vicepresidenta en una publicación en X.

En su mensaje, Márquez solicitó a las autoridades locales y departamentales, así como a la Armada de Colombia, "prestar todo el apoyo y acompañamiento necesario a los afectados".

El accidente ocurrió en aguas del océano Pacífico, a la altura de la desembocadura de los ríos Chajal y Mejicano, donde, según información preliminar de las autoridades locales, dos embarcaciones colisionaron en horas de la noche del pasado domingo.

La Alcaldía Distrital de Tumaco informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del accidente se activaron los protocolos de emergencia y se mantiene articulación con las autoridades competentes para las labores de búsqueda, rescate, atención humanitaria y los procedimientos legales correspondientes.

