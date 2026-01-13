Suben a seis los palestinos fallecidos a causa del fuerte temporal en Gaza

"Hacemos hincapié en que la situación humanitaria es extremadamente crítica y que los edificios dañados por bombardeos y la destrucción ya no ofrecen refugio seguro a los residentes, dadas las continuas lluvias torrenciales, los fuertes vientos y el deterioro de las condiciones de las viviendas temporales", indicó Basal en un comunicado.

Al menos tres miembros de la familia Hamouda murieron esta pasada noche tras el derrumbe de parte de un edificio en la zona oeste de la ciudad de Gaza (norte). Dos de las víctimas fueron identificadas como Doa Mansur Hosni Hamouda, de 33 años, y Mohamad Al Abed Hamouda, de 72.

Además, una mujer murió en la zona central de la capital gazatí tras el colapso de un muro sobre su tienda, situada en la calle Zawra. La fallecida se llamaba Wafa Shareer.

En el sur, los equipos de defensa civil recibieron decenas de llamadas durante esta pasada noche, cuando comenzó el temporal, después de que las fuertes rachas de viento arrancaran tiendas de campaña en la zona costera de Mawasi, informó Ahmed Radwan, responsable de medios de la Defensa Civil en la Gobernación de Rafah.

"La velocidad del viento superó los 70 km/h, agravando el sufrimiento de las familias que huyeron hacia la muerte, solo para encontrarse luchando contra un frío implacable y vientos implacables, en medio de una frágil situación humanitaria y una grave escasez de recursos", lamentó en un comunicado.

Desde finales de noviembre las temperaturas han caído en Gaza, además de que se han venido registrando varios fuertes temporales que han inundando tiendas de campaña y dañado ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

Con el 80 % de la infraestructura de Gaza dañada por la ofensiva israelí, según la ONU, gran parte de la población gazatí se ve obligada a continuar malviviendo en precarias tiendas de campaña que no resisten estos fuertes temporales.