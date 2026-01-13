TotalEnergies evalúa volver a Venezuela, pero antes reclama un "marco claro" para invertir

"Sé que la gente quiere invertir rápidamente, pero entiendo que se requerirá un marco claro para poder invertir y llevará tiempo", dijo durante una sesión en la cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), el primer evento energético de 2026 organizado por la empresa renovable emiratí Masdar.

Al ser preguntado por si le atrae la oportunidad de volver al país sudamericano, dijo que lo estudiarán, ya que "siempre están evaluando", aunque destacó que se vieron "obligados" a irse hace unos años porque "no se daban las condiciones de seguridad".

"Así que, para mí, el marco debe ser claro y debemos reunir una serie de elementos para poder invertir", aseveró, aunque añadió que actualmente, este tema no está en su agenda.

El secretario de Energía de los EE.UU, Chris Wright, aseveró la semana pasada que hay "al menos una docena" de compañías listas para volver a Venezuela tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wright, en declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, dijo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, decretó una "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

El decreto se publicó tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo, entre ellas Repsol, "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.

En el caso de Repsol, es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

Igualmente, ejecutivos petroleros expresaron a Trump su escepticismo sobre una inversión en Venezuela al citar la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo.