Uganda ordena el bloqueo temporal de internet a dos días de las elecciones generales

En un comunicado que recogen medios locales, la UCC indicó que ha dado instrucciones a todos los operadores de redes móviles y proveedores de servicios de internet con licencia para que apliquen una "suspensión temporal" del "acceso público a internet" a partir de las 18.00 hora local (15.00 GMT) de hoy.

También quedan prohibidos la "venta y registro de nuevas tarjetas SIM", así como "los servicios de 'roaming' (itinerancia) de datos salientes a países del Área de Red Única".

"Esta medida es necesaria para mitigar la rápida propagación de desinformación en línea, fraude electoral y riesgos relacionados, así como para prevenir la incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el periodo electoral", explicó el regulador.

La suspensión -precisó- "permanecerá vigente hasta que la UCC emita un aviso de restablecimiento" y, durante este periodo, "se deberá bloquear todo el tráfico de internet público no esencial".

El tráfico de internet público incluye, entre otros, plataformas de redes sociales, navegación web, transmisión de vídeo, servicios de correo electrónico personal y aplicaciones de mensajería, aclaró la Comisión.

La suspensión afecta a la banda ancha móvil (celular), fibra óptica, líneas arrendadas, acceso inalámbrico fijo, enlaces de radio por microondas y servicios de internet satelital.

La medida excluye servicios esenciales como los sistemas sanitario y bancario, la Administración pública o el control del transporte y la aviación.

El líder opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico Bobi Wine, quien opta a la Presidencia en las elecciones, advirtió en la red social X que "el régimen criminal ha anunciado un corte de internet en toda Uganda".

"Antes de que los cobardes desconecten internet, permítanme recordarles a todos que debemos ir a votar, proteger el voto y defender nuestra victoria. ¡Uganda no fue construida por cobardes!", dijo el líder de la oposición, principal rival del jefe de Estado del país, Yoweri Museveni, en la contienda presidencial, tras anunciarse la medida, que también se aplicó en las elecciones de 2021.

El bloqueo de internet se divulgó después de que las autoridades suspendieran las licencias de al menos dos organizaciones de la sociedad civil e iniciaran una investigación contra ellas por presuntas actividades "perjudiciales para la seguridad y las leyes" del país, en un clima de represión de la disidencia.

Museveni, de 81 años y quien gobierna Uganda desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones y buscar ahora un séptimo mandato.

En los comicios de 2021, que Bobi Wine calificó como "los más fraudulentos de la historia de Uganda", el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.