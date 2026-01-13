Un 70 % de Kiev está sin electricidad tras el último ataque ruso al sistema energético

El jefe de Ukrenergo explicó que este nuevo bombardeo -en el que Rusia empleó cerca de 300 drones y 25 misiles, algunos de ellos balísticos- alcanzó varias subestaciones eléctricas.

“Los rusos están intentando dejar sin conexión a la ciudad y obligar a la gente a marcharse fuera (de Kiev)”, declaró Zaichenko.

Este ataque ruso se produce cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los 15 grados bajo cero. Las temperaturas mínimas se espera que alcancen los -20 grados centígrados en los próximos días, y Ucrania teme que Rusia aproveche esta circunstancia para agravar la crisis humanitaria que ya se vive en Kiev y otras zonas del país.

Según han informado las autoridades regionales, los tranvías han dejado de funcionar a causa de los cortes de electricidad en la parte de Kiev que queda en la orilla oriental del río Dniéper, que atraviesa la ciudad.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha pedido que empiecen a repartirse generadores de electricidad de gran potencia operados con diésel para restablecer el suministro a algunas viviendas.

La capital ucraniana estuvo durante casi tres días prácticamente sin luz y calefacción debido al bombardeo masivo lanzado por Rusia contra infraestructuras eléctricas y gasísticas el pasado viernes.

La situación del suministro ha vuelto a empeorar de forma dramática este martes después de que empezara a mejorar el lunes.

Debido a anteriores bombardeos rusos, Ucrania ya sufría apagones de electricidad programados de varias horas al día antes del ataque del viernes.

Ucrania sufre un pronunciado déficit de ciertos tipos de defensa aérea, y sus fuerzas armadas sólo han podido interceptar siete de los 25 misiles lanzados por Rusia en el ataque de la pasada madrugada.