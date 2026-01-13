Un ataque ruso mata a cuatro personas en los alrededores de la ciudad de Járkov

Otras seis personas resultaron heridas en el ataque, del que el gobernador no dio en un primer momento más detalles.

Rusia también atacó de madrugada la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania y principal puerto de mar del país.

Al menos dos viviendas, una clínica, una escuela y una guardería resultaron dañadas por el ataque ruso, que iba dirigido contra el centro de la urbe, según informó el jefe de la administración militar local, Serguí Lisak.

Otras de las regiones afectadas por este nuevo bombardeo nocturno ruso han sido Kiev, en el norte, y Dnipropetrovsk, en la zona centro-este de Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió anoche en su discurso diario a la nación del riesgo de un nuevo ataque masivo ruso contra las infraestructuras energéticas ucranianas en los próximos días, coincidiendo con la ola de frío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia lanzó un gran bombardeo contra infraestructuras gasísticas y eléctricas de Kiev y otras regiones de Ucrania el pasado viernes. Millones de personas quedaron sin luz y electricidad durante días debido al ataque.