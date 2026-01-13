Zimbabue ordena la retirada de una leche de fórmula de Nestlé por posible contaminación

En un memorando dirigido a los directores médicos provinciales y municipales que publican este martes medios locales, el secretario del Ministerio de Salud y Cuidado Infantil, Aspect Maunganidze, confirmó que la fórmula NAN Special Pro HA 0-12 de 800 gramos retirada se había distribuido en países europeos, como Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia y Suecia.

El producto afectado proviene de un único lote de fórmula infantil, fabricada en Alemania con fecha de caducidad del 15 de diciembre de 2026 y una vida útil de 18 meses, que se ha distribuido a varias regiones zimbabuenses.

"Con base en las alertas recibidas, se les recomienda asegurarse de que sus funcionarios en tierra y en los puertos de entrada estén atentos a los productos mencionados, los retiren de los estantes y registren las cantidades y descripciones de los productos afectados antes de devolverlos al fabricante", subrayó Maunganidze.

Nestlé emitió recientemente una orden de retirada global de ciertas fórmulas infantiles debido a la preocupación de que pudieran contener la toxina cereulida, una sustancia que puede causar náuseas y vómitos.

