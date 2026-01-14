Academia dice que nueva nominación al Goya confirma "creciente calidad del cine chileno"

“Una vez más el cine chileno es reconocido en los Premios Goya y esto confirma su relevancia en el contexto internacional. Nos enorgullece la creciente calidad de nuestra cinematografía", indicó en un comunicado el presidente, Gabriel Díaz.

Ópera prima del director Diego Céspedes, la película se trata de un western "queer" atravesado por elementos mágicos que transcurren en un pueblo minero del norte de Chile.

Elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los principales premios del cine en España, la cinta ha tenido un destacado recorrido internacional y obtuvo el premio principal de la sección "Una Cierta Mirada" del pasado Festival de Cannes, la segunda sección más relevante del certamen.

“La misteriosa mirada del flamenco” competirá por el Goya a la Mejor Película Iberoamericana con “Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil); “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia) y “La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica).

Desde 2020, Chile ha competido todos los años por el Goya a la Mejor Película Iberoamericana y se ha alzado con el galardón en dos ocasiones: "La memoria infinita" (2024), de Maite Alberdi, y "La cordillera de los sueños" (2021), de Patricio Guzmán.

"Agradecemos también a los miembros de la Academia chilena por participar en cada proceso de votación y permitir que las películas chilenas se proyecten al mundo. Como Academia velamos por apoyar y visibilizar el cine nacional y sus profesionales y celebramos la confluencia de voluntades públicas y privadas para el fortalecimiento de la industria audiovisual”, añadió el presidente de la Academia de Cine de Chile.

Además de "La misteriosa mirada del flamenco", en esta edición de los Goya también está nominada la chilena Antonia Zegers, candidata a actriz protagonista por su trabajo en "Los Tortuga", un filme en el que interpreta a una madre que trata de salir adelante con su hija en un contexto social complicado.