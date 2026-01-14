Admiradores que no entraron al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá protagonizan disturbios

"Hubo una distribución de entradas que eran insuficientes para quienes querían entrar y eso generó algunos disturbios. Ahí está presente la Policía, los gestores y la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el escuadrón antidisturbios de la Policía), que ya tuvo la necesidad de actuar para dispersar", expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En videos publicados en redes sociales se ve cómo la multitud intenta saltar los controles, a lo que el UNDMO respondió lanzando gases lacrimógenos para dispersar a quienes aún hacían fila para entrar al Movistar Arena, que ya estaba lleno.

"Había más de 3.000 o 4.000 personas que querían, de forma irresponsable y violenta, entrar a la fuerza, entonces tocó proceder y utilizar la fuerza mediante la UNDMO para controlar y ya en este momento está controlado", expresó el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Jiménez, de 34 años, nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación con la que desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por esa razón, miles de personas se dieron cita este miércoles para participar en un homenaje póstumo al artista.

El bullicio en el exterior de la arena capitalina, a donde llegaron los fanáticos del artista desde la noche del martes, se fue trasladando con el paso de las horas al interior del recinto, ese mismo donde Jiménez consolidó su carrera en julio de 2024 al agotar en cuestión de horas las entradas para su ‘17/32 Invicto tour’.

Allí sus familiares, amigos y otros artistas colombianos de música popular como Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso, entre otros, le rindieron un homenaje y le dieron un último adiós.