Al menos 77 muertos en combates entre un grupo rebelde y el Ejército en el sur de Chad

Los combates tuvieron lugar en el departamento de Korbol, en la provincia de Moyen-Chari, no lejos de la frontera con la República Centroafricana (RCA).

"En este momento, ya no hay elementos rebeldes en el departamento de Korbol. Los pocos supervivientes huyen hacia la frontera centroafricana. El balance provisional de los tres días de combates es de 77 muertos, incluidos 69 rebeldes y 8 de nuestros hombres", declaró a EFE por teléfono el capitán Moussa Idriss, miembro de la unidad del Ejército chadiano desplegada en el frente.

"También hemos hecho unos veinte prisioneros", agregó.

Los combates en la zona se produjeron tras varios meses de discretas negociaciones entre las autoridades chadianas y los líderes de MPRD, con el objetivo de lograr el abandono de las armas y la integración de los rebeldes en un acuerdo de paz global.

En Chad operan alrededor de una veintena de grupos rebeldes que aseguran combatir a las autoridades desde abril de 2021, cuando el entonces presidente, Idriss Déby Itno, que gobernaba el país desde 1991, murió durante enfrentamientos con el grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

Tras su muerte, tomó el poder su hijo, el general Mahamat Idriss Déby Itno, quien anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento, encabezando un periodo de transición.

Después de casi tres años de transición, Chad celebró elecciones presidenciales el 6 de mayo de 2024, en las que Déby Itno obtuvo el 61 % de los votos, según la Agencia Nacional de Gestión Electoral chadiana (ANGE).