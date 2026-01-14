Albares recibe a cuatro de los seis presos españoles repatriados desde Venezuela

Son José María Basoa, Miguel Moreno, Rocío San Miguel y Sofía Sahagún, con quienes se reunió en la sede ministerial del Palacio de Viana de Madrid, según revelan las imágenes difundidas por el propio ministro en un mensaje en las redes sociales.

Ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a su llegada ni a la salida del encuentro, que se prolongo algo más de una hora, aunque Basoa sí apuntó a EFE que no habían podido acudir todos los españoles excarcelados por el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y que ya regresaron a España.

Albares habló con ellos la víspera de su comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde mañana jueves explicará en un pleno extraordinario la posición de España ante la crisis venezolana, precipitada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar", señaló el titular de Exteriores en su mensaje, en el cual agradece su labor al servicio exterior, en especial a la embajada de España en Caracas.

El 8 de enero fueron puestos en libertad y posteriormente repatriados cinco españoles -de los que cuatro acudieron hoy a la entrevista con José Manuel Albares- y ayer otros tres fueron también excarcelados, de los que uno prefirió quedarse en Venezuela.