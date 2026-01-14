Argentina designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y Líbano

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de estos capÍtulos de la 'Hermandad Musulmana' al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)", anunció la Presidencia argentina en un comunicado.

El texto explicó que esta designación "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilicitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".

Con esta medida, agregó el Gobierno, "se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la 'Hermandad Musulmana' y sus aliados no puedan actuar con libertad".

El comunicado enmarcó además la decisión en la voluntad del Gobierno de Milei de que "Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla".

El anuncio sigue a la decisión este martes del Gobierno de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en los mismos tres países por sus vínculos con el grupo islamista palestino Hamás, también considerado terrorista por Washington.

"Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo", señaló ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Poco después del anuncio estadounidense, el Gobierno jordano recordó que todas las actividades del grupo están prohibidas en ese país desde que fuera designado como grupo ilegal en abril de 2025 , mientras que el Gobierno egipcio consideró la decisión de Estados Unidos como "un gran paso que refleja el peligro de este grupo y su ideología extremista, así como la amenaza directa que representa a la seguridad y la estabilidad regional e internacional".