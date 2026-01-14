Argentina logra avance del 50 % en la construcción de oleoducto clave para exportar crudo

"Vaca Muerta Oil Sur, la obra de infraestructura de energía más importante en 50 años, sigue avanzando. Ya se completó más del 50 % de esta obra de financiamiento privado que unirá Vaca Muerta con el Mar Argentino", informó este miércoles el Ministerio de Economía argentino a través de la red social X.

Dividido en dos tramos, el oleoducto tiene una extensión total de 600 kilómetros y llevará el crudo extraído de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), hacia la provincia de Río Negro (sur), hasta la terminal portuaria de Punta Colorada, sobre el Atlántico.

El proyecto incluye la construcción de una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje en la zona de Punta Colorada.

"En el último año se completaron 437 kilómetros de tendido de ductos y se alcanzó casi la totalidad de las pruebas hidráulicas", destacó este miércoles el Gobierno de la provincia de Río Negro en un comunicado.

Según el Ejecutivo provincial, "la obra avanza ahora en la etapa de integración y terminación: pruebas por tramos, cruces especiales, instalaciones de operación y la consolidación de la terminal de almacenamiento y despacho en la costa rionegrina".

"El objetivo es que a principios de 2027 puedan comenzar las primeras exportaciones desde el Golfo San Matías", añade el comunicado.

El consorcio VMOS fue constituido en diciembre de 2024 cuando varias petroleras se unieron a YPF, empresa controlada por el Estado argentino, para la construcción del oleoducto, obra que se inició en mayo de ese año, con una inversión de 3.000 millones de dólares.

En el proyecto participan, además de YPF, las petroleras Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell y Chevron.

En julio de 2025, el consorcio obtuvo un préstamo para el proyecto por 2.000 millones de dólares concedido por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, entre otros bancos internacionales.

El oleoducto tendrá una capacidad de transporte inicial de 190.000 barriles diarios, que se elevará a mediados de 2027 a 390.000 barriles por día, mientras que, en una tercera fase, está previsto que alcance los 550.000 barriles diarios.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces multimillonarias inversiones para su desarrollo masivo.