Armenia entrega a Siria a dos condenados a cadena perpetua por guerra en Nagorno Karabaj

Según el Ministerio de Justicia del país caucásico, los dos sirios fueron entregados a las autoridades turcas para el posterior traslado a su país.
En mayo de 2021, un tribunal de la provincia de Syunik, al sur de Armenia, condenó a dos ciudadanos sirios a cadena perpetua.
Según la investigación, los sirios participaron como mercenarios en la guerra de Nagorno Karabaj del lado azerbaiyano.
Se les acusó de terrorismo, violación del derecho internacional humanitario durante conflictos armados y mercenarismo.
Este miércoles, Azerbaiyán entregó a Armenia a cuatro ciudadanos suyos, condenados a penas de entre 15 y 20 años de cárcel por terrorismo y espionaje en el marco de la guerra de Nagorno Karabaj.