Ascienden a 21 los muertos tras un deslizamiento de tierra por fuertes lluvias en RD Congo

"Ayer por la tarde descubrimos estos cadáveres. Por el momento, hay nueve, pero la búsqueda continúa porque aún hay muchos desaparecidos y los daños materiales son enormes. Por tanto, tenemos un balance provisional de 21 cadáveres", declaró a EFE por teléfono Fiston Misona, presidente de la sociedad civil de Walikale, territorio que incluye a Barutsi, en la provincia de Kivu del Norte.

Debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada del lunes y el martes, se registraron varios deslizamientos de tierra y lodo en gran parte de Walikale.

El jefe administrativo del sector de Wanianga en Walikale, Descartes Akilimali, señaló a EFE que, además de los fallecidos, varias personas están desaparecidas, y que las labores de búsqueda están siendo poco efectivas porque las realizan voluntarios.

"Tras el deslizamiento de tierra, se han registrado muertos, heridos, desaparecidos y numerosas viviendas destruidas. El sector de Wanianga se solidariza con la población local y las comunidades afectadas y hace un llamamiento a la solidaridad colectiva para prestar asistencia a las víctimas y apoyar las labores de búsqueda y rescate", declaró Akilimali, sin proporcionar cifras de víctimas.

Las tareas de rescate se ven dificultadas por la falta de medios y la inseguridad en la zona, que se encuentra parcialmente ocupada por rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23).

Además de las inclemencias climáticas, la población local también se ve afectada por los enfrentamientos entre el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), y las Fuerzas Armadas de RDC.

La violencia en el este congoleño se intensificó en diciembre pasado, con la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en la vecina provincia de Kivu del Sur, por parte del M23.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).