Asociación tailandesa de ingenieros atribuye accidente con 29 muertos a falta de seguridad

El presidente de la asociación, Amorn Pimanamas, considera que el accidente fue "derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en construcciones en áreas públicas", recogió la cadena pública Thai PBS.

Pimanamas también señaló que "la causa exacta del colapso no se puede determinar" por el momento, y que se barajan cuatro hipótesis de las que aún no han trascendido detalles.

El siniestro se produjo en la provincia de Nakhon Ratchasima, cuando una grúa que trabajaba en la construcción de un proyecto ferroviario elevado de alta velocidad entre Bangkok y la ciudad china de Kunming cayó sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre la capital tailandesa y Ubon Ratchatani (noreste del país).

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

Dicho proyecto lo supervisa una subsidiaria de la estatal China Railway Group, a la que también se relacionó con la construcción del edificio de 30 pisos que colapsó el pasado marzo en Bangkok a causa de un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Birmania.

A mediados de abril, un directivo de China Railway fue arrestado, tras ser hallado sospechoso de vulnerar la ley de inversiones extranjeras para poder operar en Tailandia.

El Gobierno provincial de Nakhon Ratchasima detalló que la grúa "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", donde todavía hay presencia de equipos de asistencia.

Un total de 171 personas viajaban a bordo del tren en el momento del accidente, según las últimas cifras oficiales, que horas antes apuntaban a 195 pasajeros. Un total de 208 viajaban desde el comienzo, que fueron bajando en distintas paradas antes del suceso.

Thai PBS informó de la suspensión temporal de la ruta que cubría el tren accidentado.

Imágenes del incidente, ocurrido cerca de la localidad de Ban Thanon Kho (a unos 250 kilómetros de Bangkok) muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate en el lugar.

El último balance oficial de víctimas sitúa en 29 los muertos y en 67 los heridos por el accidente, algunos de ellos trasladados a hospitales.