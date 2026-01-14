Autoridades detienen a presuntos integrantes de banda criminal que opera en sur de México

En un comunicado conjunto, las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional detallaron que el operativo derivó de "labores de inteligencia e investigación".

El operativo conjunto se ejecutó en la colonia guerrrense de Alfredo V. Bonfil, donde se cumplió una orden de cateo y se efectuaron las detenciones de dos sujetos.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel 'N', de 59 años, conocido como 'el Profe' y Leonardo 'N', de 20 años, ambos señalados como integrantes de 'Los Rusos'.

De acuerdo con la información oficial, el caso inició con el seguimiento de líneas de investigación que ubicaron a un sujeto dedicado a modificar vehículos para el traslado de armas y droga, actividad que presuntamente realizaba para la organización criminal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las instituciones federales reportaron que se implementaron "vigilancias fijas y móviles" para recabar datos de prueba y que, con esos elementos, un juez de control otorgó el mandamiento para intervenir un inmueble.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el despliegue en el punto identificado, se ejecutó la orden de cateo y se realizaron las detenciones.

En el domicilio se aseguraron "100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, un arma de fuego larga, tres cargadores, 30 cartuchos", además de una laptop, cuatro equipos telefónicos, una tableta y seis unidades de almacenamiento, según el comunicado.

Las autoridades señalaron que a los detenidos “se les informaron sus derechos de ley” y que, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

El inmueble intervenido quedó “sellado y bajo resguardo policial”, añadieron las dependencias.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, en estricto apego a los derechos humanos”, subrayó el Gabinete de Seguridad.