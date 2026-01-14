Autoridades detienen en centro de México a operador de grupo delictivo ‘Los lavadora’

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en las acciones se detuvieron a otras cinco personas, integrantes del mismo grupo criminal, el cual está también relacionado con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casas y homicidio.

“Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga”, apuntó el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que, derivado de una carpeta de investigación, se cumplimentaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde se detuvo a los seis presuntos delincuentes.

“En los cateos se aseguró armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, envoltorios con una sustancia con características similares a la droga, vehículos, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo y diverso material utilizado para la comisión de delitos”, señaló.

En las acciones, participaron agentes de la SSPC, las Secretarías de Marina, de Defensa, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Policía Estatal.

Desde febrero de 2025 y hasta el 13 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.713 personas y se han confiscado 119,3 toneladas de droga, entre ellas 601,8 kilogramos de fentanilo.