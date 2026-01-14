BID apoyará proyectos energéticos de Bolivia que conecten con otros países de Sudamérica

En su segundo y último día de visita en Bolivia, Goldfajn se reunió con los empresarios privados de Santa Cruz, la región más grande y el motor económico del país.

Goldfajn resaltó que el BID busca impulsar cuatro sectores estratégicos en Bolivia: energía, minería, turismo y agricultura.

"En el lado de energía, también pensamos poder conectar más y pensamos en conexiones que son entre los países de América del Sur", dijo Goldfajn en un breve contacto con los medios locales.

Explicó que Bolivia "puede pensar en un proyecto que dé energía en el norte amazónico" y que esa misma energía "llegue a Brasil", por lo tanto el país vecino "no necesitará usar otro tipo de combustible, lo que resultaría más caro".

El titular del BID destacó que apoyará inversiones en Bolivia, tanto para los que generan energía como para los que distribuyen energía, públicas o privadas.

"Estamos de los dos lados y eso es lo que estamos hablando, queremos despegar y generar más inversión", señaló.

Tras la reunión con el sector privado, Goldfajn recalcó que el fin del BID es apoyar al Gobierno y a los empresarios, por lo que el paquete de 4.500 millones de dólares que comprometió en la víspera el organismo para el país también incluye a este sector.

"El objetivo del BID acá es apoyar en proyectos que pueden generar empleos, y cuando se genera empleos, se genera renta, y cuando se genera renta el futuro llega a la mesa de los bolivianos", añadió.

En su primera visita a Bolivia después de 15 años, Goldfajn aseguró que encontró una Bolivia "que tiene una oportunidad muy relevante en un momento en el que quiere abrirse para el mundo y traer el mundo a Bolivia", objetivo en el que el BID pretende "ser el puente fundamental".

El presidente del BID llegó al país andino en la víspera y se reunió con el presidente Paz y algunos de sus ministros y comprometió un "paquete" financiero por hasta 4.500 millones de dólares, que incluye créditos e inversiones.

Paz señaló el martes que el paquete financiero anunciado se destinará a "obras", "empleo, salud, educación, carreteras, infraestructuras, agua potable" y de riego, para la producción y para sectores como los comerciantes, artesanos, campesinos y emprendedores, entre otros.

La llegada del centrista Paz a la Presidencia abrió un nuevo ciclo político y económico en Bolivia después de 20 años de la izquierda en el poder.

La primera medida fuerte del nuevo Gobierno fue retirar en diciembre la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas y que, según las autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción.

Este miércoles, el Gobierno declaró este miércoles mediante un decreto la "emergencia energética y social" debido a la crisis económica por la que atraviesa el país marcada por una inflación acumulada de 20,40 % en 2025 y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles.