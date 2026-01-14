CE propone 60.000 millones de préstamo a Ucrania para apoyo militar y 30.000 a presupuesto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una rueda de prensa convocada para detallar la propuesta que el objetivo es que los fondos se inviertan principalmente en la compra de equipos militares en la Unión Europea y la región europea siempre que sea posible.

Von der Leyen explicó que la ayuda propuesta, a cargo al presupuesto comunitario, se estructuraría en dos componentes: dos tercios, por un importe de 60.000 millones de euros, se destinarían a la asistencia militar, y el tercio restante, correspondiente a 30.000 millones de euros, se proporcionaría como ayuda presupuestaria general.

La ayuda contribuirá a que Ucrania refuerce sus capacidades de defensa y garantice el funcionamiento continuado del Estado y de los servicios públicos básicos, al tiempo que contribuirá a la resiliencia de Ucrania y a su mayor integración en la base industrial de defensa europea, indicó la política alemana.

Los líderes de la UE acordaron en su cumbre del pasado diciembre financiar este préstamo con la emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto comunitario ante la falta de apoyo para hacerlo con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por la oposición de Bélgica, que custodia la mayoría de los mismos, y de otros socios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para poder acudir a los mercados, la UE necesita primero enmendar la legislación que regula el margen del presupuesto europeo -fondos no asignados-, lo que requiere el visto bueno de todos los Estados miembros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para asegurar esta unanimidad y, en concreto, el apoyo de Hungría, Eslovaquia y la República Checa -los socios más próximos a Moscú-, los líderes pactaron en diciembre no tocar los fondos europeos que corresponderían a estos dos países para ayudar a Kiev.

El préstamo a Ucrania estará así garantizado por el margen del presupuesto de la UE, al igual que otros programas de ayuda financiera para Ucrania ejecutados desde 2023, como la Ayuda Macrofinanciera+, el Mecanismo para Ucrania y el préstamo de Ayuda Macrofinanciera en el marco de la iniciativa de préstamos para la "aceleración extraordinaria de los ingresos" (ERA) liderada por el G7.

En cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea recordó que Ucrania no tendrá que devolver el préstamo hasta que Rusia le haya pagado reparaciones de guerra y subrayó que la UE se reserva el derecho a utilizar los activos rusos inmovilizados por las sanciones para financiar a Ucrania, por lo que su propuesta de un "préstamo de reparación" basado en el efectivo que estos generan "sigue sobre la mesa".

"El documento muestra que seguirán inmovilizados hasta que termine la guerra y se paguen reparaciones", dijo.

Von der Leyen instó a los Estados miembros y el Parlamento Europea a aprobar la propuesta rápidamente de modo que el primer desembolso a Kiev pueda producirse en abril.