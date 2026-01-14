Colectivos feministas denuncian el segundo asesinato machista de 2026 en Cuba

El suceso se produjo el pasado 7 de enero en Gua (oriente de Cuba), según estos colectivos que verifican denuncias de fuentes comunitarias a falta de información oficial. Según su relato, la expareja de la mujer es el presunto asesino de Darmis Ismarai Figueredo, de 38 años, y de su pareja, de 43.

Las ONG indicaron que la pareja deja cuatro menores de edad, dos hijas de la madre y otros dos de la pareja.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Las plataformas indicaron además que siguen investigando 12 posibles feminicidios, un intento de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género, todos hechos alertados el pasado año.

Un análisis de EFE a partir de las cifras de estas plataformas apunta que en 2025 el 81 % de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las mujeres asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar "una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención". También abogan porque se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en la isla.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

Además se aprobó un sistema nacional de "registro, atención, seguimiento y monitoreo" de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña "No más", enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.