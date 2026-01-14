Congreso de Perú abre investigación preliminar al presidente interino por polémica reunión

El congresista del partido conservador Acción Popular dijo que en los próximos días convocará a una nueva sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para debatir y votar los pedidos de invitación a Jerí para que informe sobre su reunión con el empresario chino Zhihua Yang, a la que el mandatario acudió encapuchado.

Vergara señaló que envió un oficio al presidente interino, que entregará el poder al mandatario que resulte elegido en los comicios de abril próximo, para manifestarle su preocupación por el encuentro no registrado oficialmente en un restaurante del distrito limeño de San Borja.

En ese oficio, el presidente de la Comisión de Fiscalización le pide a Jerí enviar, en el plazo más breve posible, la fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida; identidad completa del empresario con quien se reunió; temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos; o informar si la embajada de la República Popular China tenía conocimiento de esta reunión, entre otros puntos.

También le informó a Jerí que se ha iniciado formalmente indagaciones preliminares orientadas a esclarecer plenamente los hechos y determinar eventuales responsabilidades políticas y que, de advertirse indicios de irregularidad o afectación al interés público, la comisión podría solicitar al pleno del Congreso las facultades de comisión investigadora.

Sobre este polémico encuentro, Jerí declaró este miércoles que admite el "error" de la reunión, pero que "no es" el exgobernante Pedro Castillo (2021-2022), señalado de haber sostenido citas ocultas con empresarios fuera del Palacio de Gobierno, porque él conoce las leyes y sabe lo que debe hacer y lo que no.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

Sobre su polémico encuentro con el empresario chino, identificado como Zhihua Yang, Jerí dijo que "será materia de explicación pormenorizada ante la Comisión de Fiscalización" del Congreso, que le ha pedido que envíe por escrito los detalles de la cita.

Reconoció, sin embargo, que la forma en que se realizó esa reunión fue un error "porque se puede haber comparado, como se está comparando, con esa situación" del anterior gobernante.

El mandatario afirmó, en ese sentido, que fue al restaurante "a compartir y a conversar" y reiteró que el tema principal fue el Día de la Amistad entre Perú y China, que se celebrará el próximo 1 de febrero, que dijo que espera "que continúe".

Zhihua Yang tiene vínculos con el procesado hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa (restaurante de comida peruano-china) donde se produjo la reunión.