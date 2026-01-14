Cuadro robado por oficial nazi y hallado en Argentina es valuado en 250 mil euros

"El análisis de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, reveló que el cuadro podría atribuirse al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como 'Il Pitocchetto', y no al retratista Giuseppe Ghislandi, como inicialmente se creyó", informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado publicado tras la conclusión de los peritajes practicados sobre el cuadro 'Retrato de una dama'.

El texto explicó además que el cuadro, que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia bajo medidas especiales de seguridad, fue tasado en unos 250.000 euros.

Para determinar el valor de la pintura los peritos de apoyaron en su calidad pictórica, mientras que la determinación de su autoría se basó en un análisis detallado del estilo de la obra y de registros documentales históricos.

También determinaron la autenticidad de la obra y verificaron que pertenecía a la colección de la galería del comerciante judío Jacques Goudstikker, confiscada en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

La pintura fue localizada en agosto en la vivienda de Mar del Plata de Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Gustav Kadgien, un alto funcionario del nazismo que se radicó en Argentina tras el fin de la guerra y murió en Buenos Aires en 1978.

Kadgien es señalado como uno de los responsables de la apropiación de numerosas obras de arte, mediante saqueos o ventas forzadas, a judíos holandeses, entre ellas varias de la colección de Goudstikker.

Se sospecha que él mismo introdujo de contrabando el cuadro en Argentina durante su escape de Alemania.

El caso fue revelado por el diario neerlandés AD, que detectó la obra en fotos publicadas en un anuncio de venta de la casa familiar en Mar del Plata. La noticia motivó una alerta de Interpol y derivó en una investigación judicial y numerosos allanamientos, incluyendo en la residencia de los Kadgien.

Patricia Kadgien y su esposo, herederos del cuadro robado e imputados por el delito de encubrimiento por ocultar la obra de la Justicia tras su localización, entregaron la pintura a las autoridades el pasado 3 de septiembre.