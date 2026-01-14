Denunciantes de Julio Iglesias declararán ante Fiscalía y confían en que cesen los abusos

Según informó este miércoles el equipo legal de la organizacio´n Women’s Link, que las representa, el Ministerio Público ha aceptado que las comparecencias se realicen bajo la condición de testigos protegidos tras los hechos que habrían ocurrido en el año 2021 en República Dominicana, Bahamas y España.

Las mujeres, dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias del Caribe, denuncian al cantante por abusos laborales, y agresiones que incluyen penetraciones, besos no consentidos y otras violencias sexuales, que revelaron el martes el medio español elDiario.es y el estadounidense Univisión Noticias tras una investigación conjunta de varios años.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de Women's Link, señaló que las autoridades están respondiendo de forma ágil a la denuncia presentada el pasado 5 de enero y que incluye un conjunto de delitos relacionados con violencia sexual, explotación laboral e incluso trata de seres humanos .

Aunque las declaraciones podrían realizarse de forma telemática debido a que las mujeres no residen en España, la Fiscalía mantiene el secreto de las diligencias preprocesales mientras decide si los hechos tienen relevancia penal. El Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para determinar si archiva la causa o formula una querella ante los juzgados.

Las dos extrabajadoras aseguraron a elDiario.es que quieren que su denuncia llegue a otras mujeres de esas mansiones y "les dé fuerza para que ellas también hablen" y aseguran que el mensaje de ir a la Justicia es para que ellas "hablen y crean en la Justicia".

Una de las trabajadoras denunciantes afirma, según recoge Amnistía Internacional en un comunicado: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo".

"La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", concluye.

El propósito de la otra denunciante "es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables".

Amnistía Internacional, que apoya el caso, advirtió que estos testimonios reflejan un patrón de actuación detectado en otros contextos de precariedad. La organización señala que las víctimas, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, sufrieron presuntas agresiones sexuales, humillaciones y jornadas laborales de hasta 16 horas sin contrato.

Según la denuncia, las mujeres que trabajaban en las residencias que el cantante posee en Punta Cana y las Bahamas eran obligadas a entregar sus teléfonos móviles y a someterse a exámenes médicos invasivos, incluyendo pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual.

Las extrabajadoras han aportado como pruebas diversos documentos laborales, fotografías, mensajes y registros de llamadas. El relato de las víctimas describe episodios de violencia física y sexual que habrían tenido lugar cuando el cantante tenía 77 años.

Mientras tanto el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, confirmaron que el Gobierno estudia la retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida a Iglesias en 2010.

Desde la oposición, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, expresó su sorpresa ante la gravedad de las acusaciones y pidió esperar a los resultados de la investigación judicial para conocer la veracidad de los hechos.

Por el contrario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, rechazó retirar la medalla regional concedida al cantante, argumentando que no quiere contribuir al desprestigio de un artista universal.

Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni sus representantes legales han respondido a las peticiones de información sobre estas denuncias.