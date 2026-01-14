Detienen a dos médicos de hospital materno en Rusia por muerte de nueve recién nacidos

"En Kuzbass por la causa penal sobre la muerte de bebés en Novokuznetsk fueron detenidos médico jefe y el subjefe del departamento de cuidados intensivos", declaró en Telegram la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko.

Según la representante del Comité, "en dependencia del papel que jugó cada uno, se les sospecha de causar la muerte por descuido a dos o más personas a consecuencia del cumplimiento indebido de sus obligaciones profesionales".

Puntualizó que según las investigaciones, entre el 4 y 12 de enero "murieron nueve neonatos, nacidos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026".

"En estos momentos los sospechosos se someten a la instrucción. Se decide la presentación de acusaciones y la elección de la medida cautelar", añadió Petrenko.

Hasta el momento, indicó, ya han sido interrogados víctimas y testigos y requisada documentación médica, de personal y otra de interés para la investigación.

"Se han emitido órdenes para nueve peritajes forenses. Los investigadores continúan recopilando pruebas", concluyó.

El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) de la región rusa de Kémerovo, en Siberia, incoó la víspera una causa penal por la muerte de nueve recién nacidos en un hospital materno de la ciudad de Novokuznetsk.

Según el medio digital Fontanka.ru, durante las primeras dos semanas del año, en el citado centro médico de Novokuznetsk murieron nueve recién nacidos, tres de ellos el mismo día, por causas desconocidas hasta el momento, un hecho calificado de escandaloso por los medios y redes sociales rusas.

El hospital materno dejó de recibir nuevas pacientes, alegando una cuarentena por infecciones respiratorias agudas.

El departamento regional del CIR, junto a los reguladores rusos de protección al consumidor y la sanidad, Rospotrebnadzor y Roszdravnadzor, iniciaron una inspección del hospital para establecer cómo cumplía las normas sanitarias y epidemiológicas.

En la ciudad de Novokuznetsk, con una población de poco más de medio millón de personas, funcionan dos hospitales maternos.