Detienen en Chile a cuatro sospechosos por desaparición y muerte de activista mapuche

Los sospechosos detenidos por la policía corresponden a tres de los cinco hijos de la víctima quienes serán acusados del delito de parricidio, además de su exyerno que enfrentará cargos por homicidio calificado.

Chuñil, de 73 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en un predio de la localidad de Máfil, unos 800 kilómetros al sur de la capital, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, que fue señalado en su momento por la familia como el principal sospechoso.

Los arrestos, detalló la Fiscalía, "se obtuvieron luego de una investigación compleja, silenciosa y reservada", cuyos antecedentes serán expuestos en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación fijada para las próximas horas.

Según la versión de los hijos, Chuñil y Morstadt habían mantenido discusiones recurrentes en el pasado y ella habría sido amenazada, línea investigativa que tomó fuerza en octubre de año pasado tras la filtración a la prensa de la transcripción de una interceptación telefónica del empresario en la que menciona la frase "la quemaron".

Por otro lado, distintos reportajes de la prensa local revelaron que la Fiscalía también indagaba a miembros de la familia de Chuñil, línea que lleva a los arrestos efectuados esta madrugada.

Desde el Ministerio Público se ha cuestionado el rol de Chuñil como dirigente y defensora ambiental, afirmando que "no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labora política o de activista organizada".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Chile en julio de 2025 “redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero”.