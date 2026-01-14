Dos hombres arrancan la bandera de la embajada iraní en Berlín y son arrestados

Los hechos ocurrieron en el distrito berlinés de Dahlem a partir de las 21:30 de la noche hora local (20:30 GMT), cuando un grupo de manifestantes posó varias veces delante del edificio de la representación diplomática con la bandera monárquica, comunicó la policía.

A pesar de que los guardias de seguridad les conminaran a marcharse, el grupo volvió en dos ocasiones y en la última de ellas, dos de sus integrantes, dos hombres de 28 y 33 años, consiguieron saltar por encima de la valla mientras cuatro presuntos cómplices distraían a los guardias.

"Uno de los guardias de seguridad empleó un espray irritante contra los dos hombres que se hallaban en las instalaciones de la embajada, que retiraron la bandera que estaba izada, dañaron el mástil e intentaron izar dos banderas históricas", explicó el comunicado policial.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas y arrestaron a los dos sospechosos "usando la fuerza física por medio de técnicas de arrastre y presión", señaló la nota, que agregó que uno de ellos sufrió laceraciones en el cuello al trepar por encima de la valla y tuvo que recibir tratamiento hospitalario.

Los dos sospechosos y sus cuatro presuntos cómplices han sido denunciados por desorden público, daños materiales y profanar banderas y enseñas de Estados extranjeros.

Para este miércoles está prevista en Berlín una manifestación en solidaridad con las protestas antigubernamentales en Irán, después de que el pasado fin de semana participasen aproximadamente 3.000 personas en diferentes actos similares en diversos puntos de la capital alemana.