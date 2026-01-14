Egipto anuncia "consenso" entre facciones palestinos sobre integrantes de comité de Gaza

El jefe de la diplomacia egipcia afirmó en una rueda de prensa que "se alcanzó un consenso sobre los miembros" que compondrán este comité con el objetivo de avanzar en la aplicación del acuerdo de tregua que estipula el llamado plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esperamos que tras, este acuerdo, el comité se anuncie pronto (…) y luego se desplegará en la Franja de Gaza para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales", dijo el ministro tras indicar que todas las facciones palestinas respaldan a los miembros del nuevo comité.

Abdelaty no aportó más detalles sobre los componentes del comité, salvo que sus nombres serán divulgados próximamente de manera oficial.

Sin embargo, una fuente de seguridad egipcia próxima a las conversaciones afirmó a EFE que Ali Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, fue elegido como presidente de este comité y será responsable de Energía y Transporte.

Esta fuente, que solicitó el anonimato por cuestión de seguridad, enumeró el resto de componentes de este comité, entre los que se encuentran Rami Halas, candidato para Asuntos Religiosos; Ali Barhum para Agua y Municipios; Adnan Abu Warda para Justicia, y Haná al Tarzi para Asuntos Sociales.

Asimismo, afirmó que los grupos palestinos designaron a Omar Shamali para Comunicaciones; Aed Abu Ramadan para Economía, Comercio e Industria; Osama Al Seadawy para Territorios y Vivienda; Abdelkarim Ashur para Agricultura; Hosni al Mogani para Asuntos de Clanes; Sami Nasman para Interior; Bashi al Raes para Finanzas, Yabr al Daour para Educación y Aed Yagui para Sanidad.

Según la misma fuente, la primera reunión de este comité se celebrará mañana, jueves, en la embajada de Estados Unidos en El Cairo, y añadió que la capital egipcia será su sede temporal, desde donde comenzará a coordinar con la ONU, la Autoridad Palestina y los socios internacionales los próximos pasos.

Agregó que se inaugurarán cinco oficinas de comunicaciones del comité nacional dentro de la Franja de Gaza durante la próxima fase.

Además, puntualizó que el presidente de la delegación del grupo islamista Hamás, Jalil al Haya, transmitió a Egipto la total disponibilidad de su movimiento de entregar las instituciones y al nuevo comité.

Por otro lado, las facciones palestinas emitieron un comunicado tras su reunión en el que reiteraron su apoyo a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- para la formación de este comité y la creación del "entorno adecuado" para que "asuma de inmediato todas las tareas y responsabilidades en la Franja de Gaza".

En la nota, instaron a la Junta de Paz a presionar, junto con los mediadores, a Israel para que cese sus ataques contra el pueblo palestino y abra los cruces fronterizos para permitir la entrada de la ayuda necesaria para la población de Gaza.