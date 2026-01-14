El 2025 fue el cuarto año más caluroso de EEUU desde que hay registros

Las temperaturas en los 48 estados del Estados Unidos contiguo (CONUS, en inglés) promediaron 12,5 grados centígrados (54,6 Farenheit) en el año, mientras que la región que va de la costa oeste hasta las montañas Rocosas registró el mayor calor de su historia, indicó la NOAA en su reporte de 2025.

Aunque representa un descenso frente al récord máximo de 2024, las temperaturas estuvieron por encima del promedio en todo el país, pero el "calor más pronunciado" ocurrió en el tercio más occidental del territorio, agregó el organismo.

También hubo récord de calor en el suroeste de Estados Unidos, que incluye a estados fronterizos con México, mientras que el oeste y noroeste del país tuvieron su tercer año más cálido y los estados del sur padecieron el cuarto año más caluroso desde que hay registro.

Utah y Nevada tuvieron sus años más calurosos, con temperaturas que superaron su promedio histórico en 2,39 grados centígrados (4,3 Farenheit) y en 2,06 grados centígrados (3,7 Farenheit), respectivamente.

"En total, una docena de estados experimentaron uno de sus cuatro años más cálidos. A nivel de condados, 62 condados en 10 estados, más de 8 millones de personas, reportaron su año más caliente desde que hay registro", detalló NOAA.

Por otro lado, fue el tercer año más seco en la historia de Estados Unidos, con una media de 741,4 milímetros de lluvia (29,19 pulgadas), unos 18,5 milímetros por debajo del promedio (0,73 pulgadas).

El reporte climático anual del organismo también resaltó que los incendios en California a principios de 2025, el de Eaton y Palisades, fueron el segundo y el tercero más destructivos en la historia del estado.

Asimismo, recordó las históricas inundaciones en Texas que dejaron al menos 135 muertos tras la caída de 0,6 metros de lluvia (dos pies) en apenas unos días en junio.

En su reporte global, NOAA identificó el 2025 como el tercer año más caliente del mundo en la historia, con una temperatura 1,17 grados centígrados (2,11 Farenheit) por encima del promedio, tras los récords históricos de 2024 y 2023.

Esto coincidió con un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que este miércoles reportó que la temperatura global media en superficie fue el pasado año 1,44 grados centígrados superior a la era preindustrial (1850-1900), cerca de los 1,5 grados fijados como umbral en el Acuerdo de París.