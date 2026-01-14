El canciller de Panamá afirma que las relaciones con EE.UU. viven un momento "muy dulce"

Martínez-Acha contó desde la capital estadounidense, a la cadena local Telemetro, que con Rubio se trataron temas de interés regional, como la situación de Venezuela, y bilateral, como la cooperación en seguridad.

En materia bilateral, "hablamos también sobre la posibilidad, recalcó la posibilidad de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera en un futuro visa para entrar a Estados Unidos", afirmó Martínez-Acha.

"Se reconoció el liderazgo del presidente" panameño, José Raúl Mulino, "en la región, que tiene interlocución con reconocimiento en distintos países de América y el Caribe", agregó.

El nivel de relaciones entre Panamá y Estados Unidos "está en una condiciones fantásticas, hay un diálogo fluido, respetuoso y el secretario Rubio así lo reconoce (...) debo decir que, francamente, las relaciones entre ambos países se encuentran en un momento muy dulce y ambos países tienen sus intereses", declaró el canciller panameño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal de Panamá alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó durante más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y han suscrito más de 40 Estados y territorios.

El propio presidente panameño reconoció el pasado 2 de enero en un discurso ante el Parlamento que el "largo periodo de amistad, colaboración y reciprocidad" con EE.UU. parecía haber llegado a su fin, pero que la situación "se fue recomponiendo con pulso y tiempo, con inteligencia diplomática, sin perder el foco en lo realmente urgente y verdaderamente importante".

"Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad. Y el Canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo. El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo", afirmó el jefe de Estado, lo que provocó aplausos en el hemiciclo legislativo.

En este contexto, los gobiernos panameño y estadounidense suscribieron acuerdos en materia de seguridad que han multiplicado los ejercicios conjuntos en este país centroamericano, lo que generó inicialmente cierta polémica en Panamá.

En una carta dirigida a Mulino en noviembre pasado a propósito de un nuevo aniversario de la independencia de Panamá, Trump tildó a su colega panameño de "amigo firme y un valioso aliado" de Washington, lo que fue entendido en el país como una señal de distensión bilateral tras la crítica del Gobierno estadounidense contra el Canal interoceánico.

Mulino respondió agradeciendo a Trump por sus palabras y afirmando que Panamá y Estados Unidos son "naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades".