El Congreso aprueba pago extra del 50% del salario a trabajadores de El Salvador en enero

La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el Congreso, incluyendo los votos de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.

De acuerdo con el decreto leído, durante la sesión plenaria de este miércoles, el pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1.500 dólares.

La ley aprobada establece que el catalogado beneficio será obligación en las instituciones públicas, y voluntario solamente este año para la empresa privada que de entregarlo podrán aplicar a excepciones fiscales.

La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que lo aprobado es un "beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña, ya que no beneficiará a todo El Salvador".

Apuntó que el Gobierno debe de invertir "70 millones de dólares para este pago extra de 195.000 empleados públicos" y explicó que "solamente el 30 % cuenta con un empleo formal, de los que el 20 % ganan (tienen un sueldo) menos de 1.500 dólares, por lo que más de un 50 % de las personas no se verán beneficiadas".

De acuerdo con el presidente Bukele, la ley "es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió la noche del martes en X.

Diputados oficialistas, por su parte, señalaron que la ley serviría también para "dinamizar" la economía del país, pero sin profundizar en qué forma.