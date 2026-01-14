El DAX 40 cae un 0,53 % tras haber encadenado máximos durante siete negociaciones

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,53 % en 25.286,24 puntos.

Los datos de la economía estadounidense redujeron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará pronto sus tipos de interés.

Los precios de producción aumentaron en noviembre un 3 % interanual y un 0,2 % respecto al mes anterior, cifras muestran que la inflación persiste.

Las ventas de los comercios minoristas subieron en EEUU en noviembre un 0,6 % respecto al mes anterior.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care bajó un 6 %, hasta 36,97 euros, mínimo desde otoño de 2024, porque podría perder tratamientos de pacientes en EEUU, que es un mercado muy importante para la compañía alemana, ya que la temporada de gripe ha comenzado en ese país en diciembre, antes de lo habitual y por ello se omitirán muchos tratamientos de diálisis.

El fabricante de software para empresas SAP cedió un 3,4 %, hasta 206,10 euros, y el de semiconductores Infineon cayó un 2,7 %, hasta 41,40 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 3,2 %, hasta 126,15 euros, por recogida de beneficios después de haber subido con fuerza en lo que va de año.

El grupo farmacéutico y químico Bayer subió un 7 %, hasta 41,67 euros, tras subrayar sus objetivos de crecimiento en el negocio de farmacia, el distribuidor de químicos Brenntag ganó un 2,9 %, hasta 51,94 euros, y BASF lo hizo un 2,8 %, hasta 45,82 euros.

El fabricante automovilístico de la gama alta BMW avanzó un 2,7 %, hasta 90,86 euros, y la empresa de energía RWE se apuntó un 2,3 %, hasta 49,36 euros, después de lograr varios proyectos eólicos en el mar, con una capacidad de 6,9 gigavatios, en una adjudicación pública en el Reino Unido.