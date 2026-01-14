El G7 amenaza con más sanciones contra Irán si prosigue la represión

"Estamos listos a imponer medidas restrictivas suplementarias si Irán prosigue la represión de las manifestaciones y de la oposición, en violación del derecho internacional relativo a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales", indican los ministros en un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores, que preside este grupo.

El comunicado, firmado por los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, además de por la alta representante de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, pide a Teherán "la mayor contención" frente a las manifestaciones y que no recurra a la violencia.

Los firmantes exigen, además, respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de los ciudadanos iraníes, en particular a las de expresión, reunión y asociación, "sin miedo a represalias".

"Estamos profundamente inquietos por el número elevado de muertos y heridos que nos comunican. Condenamos el recurso deliberado a la violencia y que se mate a manifestantes, o se les detenga de manera arbitraria y sufran técnicas de intimidación de las fuerzas de seguridad", indican.

Diferentes fuentes hablan de entre 2.000 y 12.000 fallecidos en Irán en la represión de una ola de protestas por las condiciones de vida en el país que los ministros firmantes consideran "legítimas".