El Gobierno británico renuncia a exigir un carné digital para probar el derecho a trabajar

La medida inicial preveía que la inscripción en el programa de identidad digital, destinado inicialmente a combatir la inmigración ilegal, fuera obligatoria, pero ahora será opcional, según confirmó en BBC Radio 4 la ministra de Transporte, Heidi Alexander.

Alexander señaló que "los controles digitales" de derecho a trabajar seguirán siendo obligatorios, pero los trabajadores podrán acreditar ese derecho "mediante el carné digital o cualquier otro documento oficial".

El Reino Unido no cuenta con un carné nacional de identidad, por lo que hubo numerosas críticas de la oposición política y de la ciudadanía cuando el primer ministro, Keir Starmer, anunció el proyecto el año pasado.

Según los medios, el Gobierno prevé ahora que el nuevo mecanismo de identificación digital sea opcional y se aplique no solo a la inmigración, sino también a otros servicios públicos, de modo que los ciudadanos comiencen a percibir su utilidad en la vida diaria.

La líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, celebró el descarte de una "terrible" política y criticó a Starmer por sus continuos cambios de postura.

Desde su llegada a Downing Street, el Ejecutivo laborista, que cae en las encuestas de intención de voto, se ha retractado o ha modificado varias medidas, incluyendo el recorte de ayudas energéticas a pensionistas, la reducción de subsidios por discapacidad y los impuestos hereditarios a agricultores.