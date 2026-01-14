El hijo del sah de Persia pide al Ejército iraní que proteja a los ciudadanos y se unan

"Tengo un mensaje especial para los miembros del Ejército. Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica", indicó el Pahlavi en su cuenta de X.

Y agregó: "Tienen el deber de proteger la vida de sus compatriotas. No tienen mucho tiempo. Únanse a ellos lo antes posible".

Pahlavi se refirió a las protestas que desde hace varios días sacuden Irán y en las que han muerto centenares de personas, según diversas ONG.

"El mundo no solo ha visto y escuchado su voz y valentía, sino que ahora está respondiendo. Probablemente ya hayan escuchado el mensaje del presidente de Estados Unidos (Donald Trump). La ayuda está en camino", agregó Pahlavi.

El hijo del sah depuesto pidió a los ciudadanos que "continúen la lucha, como lo han hecho hasta ahora. No permitan que este régimen genere la ilusión de que la vida es normal".

"Y precisó que después de todas las masacres, hay un mar de sangre entre nosotros y este régimen. Guarden los nombres de todos estos criminales. Serán procesados ​​por lo que han hecho".

Steve Witkoff, emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió el fin de semana pasado con el hijo del último sah de Irán, depuesto en 1979, para abordar la ola de protestas en la República Islámica.

La reunión, confirmada al portal Axios por un alto funcionario estadounidense, sugiere un intento de Pahlaví de posicionarse como líder de una transición en caso de la eventual caída del régimen.