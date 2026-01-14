El líder de Tailandia pide "investigación completa" tras accidente en proyecto ferroviario

"Se necesita una investigación completa", dijo hoy Anutin en declaraciones a medios de comunicación, y aseguró que ha dado órdenes para que miembros de los Ministerios de Transporte y de la Agencia Estatal de Ferrocarril se desplacen al lugar del suceso.

El accidente ocurrió en la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia de Nakhon Ratchasima (noreste), cuando una grúa que participaba en la construcción de una línea ferroviaria elevada "se desplomó sobre un tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", señaló en Facebook el gobierno provincial.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto ferroviario de alta velocidad que conectará Tailandia y China, con un tren entre Bangkok y la ciudad china de Kunming, al suroeste del país.

La grúa se derrumbó, por motivos aún desconocidos, sobre un tren de pasajeros que cubría por debajo la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Accidentes así ocurren solamente cuando se cometen negligencias, cuando se saltan pasos o cuando la obra no sigue el diseño aprobado o utiliza material inapropiado", dijo el primer ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto ferroviario entre Tailandia y China lo supervisa una subsidiaria de la estatal China Railway Group, a la que también se relacionó con la construcción del edificio de 30 pisos que colapsó en marzo del pasado año en Bangkok a causa de un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Birmania.