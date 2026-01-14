El mexicano Rodney Ingram protagoniza 'Aladdin' en Broadway, una "bendición" en su carrera

"Qué orgullo, qué bendición ser un Aladdin mexicano y poder entregarme a este papel sin problema, qué padre llevar esa calidez que tenemos los latinos a Agrabah (país ficticio donde se desarrolla la obra)", afirmó el actor con orgullo.

Ingram, de 34 años, está complacido de retornar al teatro New Amsterdam, donde desde marzo de 2014 se presenta con éxito esta pieza, para meterse en la piel de Aladdin, un joven pobre y de buen corazón cuya vida cambia con una lámpara mágica con la que puede invocar a un genio, que cumple los deseos de quien la tenga, lo que resulta en que se hace rico y se casa con una princesa.

"He visto esto (la oportunidad de protagonizar en Broadway) como un postre -que dice disfrutar al máximo-, es una bendición", afirma el actor, y recuerda que este personaje ha estado en su vida por más de una década, desde que entre 2015 y 2017 fuera el sustituto del protagonista del musical, adaptado de la película animada de Disney.

En 2020 llegó su gran oportunidad de protagonizar la obra, y cuando apenas comenzaron las funciones también llegó el covid y bajó el telón.

"Es muy conmovedor, muy padre, que tengo la oportunidad para volver al papel como lo tuve en 2020, pero el mundo se detuvo y nadie estuvo preparado para eso. Luego tuve la bendición de hacerlo en México -en 2021- y me entregué a hacerlo, en español", cuando creía que sería la última vez, indica.

En México conoció a quien es ahora su esposa, Sonia, que era parte del elenco, y cuando creía que ya el musical era parte de su pasado, le llega otra oportunidad.

"Aladdin ha cambiado mi vida", admite con emoción.

Pese a sus años en las tablas, que incluye el personaje de Raoúl en el 30 aniversario de 'El fantasma de la ópera', 'The Little Mermaid', así como televisión, admite que se siente nervioso "porque este capítulo (de su vida) no me lo esperaba", y dice que no quiere centrarse en su oportunidad de protagonizar sino la de dar las gracias al personaje y a Disney.

El actor, que estará seis meses en el papel protagonista y sustituirá a Ainsley Melham, no olvida el momento en que se lo ofrecieron, lo que le sorprendió "cuando pensaba que ya esta puerta se había cerrado".

Como creyente, considera que fue una oportunidad que le dio Dios "como si fuera un postre, para disfrutar".

"Llegar a este capítulo de mi vida me da tanta emoción y como no me lo esperaba me dije, ánimo, excelente, me voy a entrenar de nuevo", señala, y agrega que se cuidará mucho porque el personaje, que comenzó a hacer en sus veinte, requiere de mucho baile y agilidad.

"Aladdin es muy activo, baila, hace maromas, brinca de edificios, pelea con espadas, le persiguen los guardias y además es joven, ágil. Para hacer el personaje tengo que tener esa agilidad, esa estamina. Es un reto pero qué padre poder hacerlo" afirma.

Ingram, que nació en California pero creció en Sayulita (México) recuerda que la película surgió en 1992, año en que nació, así que creció viéndola en la pantalla.

"Le tengo mucho respeto y amor al personaje y la película. Algo que hace el filme y el musical es que te invitan a pertenecer a ese mundo que creamos para el público y esa invitación es muy mágica y misteriosa porque aún estando en México o en Nueva York, estamos en Agrabah y no donde pertenecemos", destaca.

"Y como a mi me cambió la vida de muchas maneras, ojalá y yo pueda cambiar la vida de alguien. Este chico (Aladdin) es ladrón, es mentiroso, pero tiene el corazón de oro", afirma.

Destaca que sus padres han sido un factor importante en el desarrollo de su carrera, que siempre le han animado, desde que era un niño y le gustaba cantar.

Su recorrido desde Sayulita a Broadway ha sido un camino con muchos sí y muchos no.

"He aprendido que así es la carrera y así es la vida de actor que elegí y la vida de cualquiera también", concluye.