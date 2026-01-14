El músico John Forté, colaborador de Fugees y Wyclef Jean, fallece a los 50 años

El artista falleció ayer a las 14:25, según señaló al medio estadounidense la policía de la localidad de Chilmark (Isla de Martha's Vineyard, Massachusetts) a Variety. Según su versión, no se encontraron indicios de homicidio ni una causa aparente de muerte.

Forté había sido reconocido por su colaboración con el álbum de los Fugees 'The Score', donde participó en temas como 'Family Business' y 'Cowboys', también en 'The Carnival' con Wyclef Jean.

Además de estas colaboraciones, Forté lanzó varios álbumes en solitario con duetos con DMX y Carly Simon. Su último disco, en 2021, fue 'Vessels, Angels & Ancestors'.

Nacido en Brooklyn, Forté creció tocando el violín en una orquesta juvenil antes de lanzarse al mundo del hip-hop.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras trabajar en Rawkus Records, entabló una relación con Fugees y participó en el aclamado 'The Score', que ganó el premio al mejor álbum de rap en los Grammy en 1997.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras lanzar su álbum debut, 'Polyl Sci', Forté fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark en 2000 por aceptar un maletín con cocaína líquida y condenado a una pena mínima obligatoria de 14 años de prisión. En 2002, lanzó su segundo álbum, 'I, John', que grabó mientras esperaba el juicio.

Forté fue liberado en diciembre de 2008 tras cumplir siete años de prisión. Regresó a Nueva York y retomó su carrera musical con el lanzamiento de 'Stylefree' en 2009 y 'Water Light Sound' en 2011. En 2012 compuso 'Something to Lean On', el tema inaugural de los Brooklyn Nets, señala Variety.

Forté llevaba aproximadamente una década viviendo en la isla Martha's Vineyard. En una entrevista con un medio local en 2024, declaró que estaba trabajando en la música de la serie 'Eyes on the Prize' de HBO y que estaba preparando una película sobre su propia vida.