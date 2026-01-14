El Nikkei cae un 0,89 % a la apertura tras revelarse planes de adelanto electoral en Japón

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un descenso de 485,64 puntos, y se movía en 53.855,59 enteros.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía por su parte un moderado 0,22 % o 7,53 puntos, y se situaba en 3.649,39 unidades.

El parqué tokiota abrió ligeramente a la baja en una reacción al anuncio, por parte de líderes del Partido Liberal Democrático (PLD) y de su socio de coalición, el Partido de la Innovación (Ishin), de que Takaichi disolverá la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero.

De disolver el Parlamento el 23 de enero, la campaña para las elecciones generales podría comenzar tan pronto como el 27 de enero o el 3 de febrero, con vistas a votar el 8 o el 15 de febrero, afirmó la agencia de noticias Kyodo.

La bajada a la apertura supone una corrección del optimismo de los dos pasados días en la Bolsa de Tokio, que marcó dos máximos históricos consecutivos y el miércoles superó por primera vez la barrera de los 54.000 puntos. El descenso de hoy sigue también la estela de Wall Street, que cerró en rojo en medio de las tensiones geopolíticas y los resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses.

El grupo de inversión y telecomunicaciones japonés SoftBank, que ha apostado fuerte por el sector de la inteligencia artificial (IA), caía un 3,19 % a la apertura, mientras que en el sector de los semiconductores las firmas Advantest y Tokyo Electron bajaban un 3,3 % y un 3,1 % respectivamente.

La empresa de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota, subía un 1,88 % mientras que su rival Honda caía cerca de un 1,35 %.

El gigante de los videojuegos Nintendo ganaba a la apertura un 3,82 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony hacía lo propio con un 2,86 %.