El periodista venezolano Roland Carreño llama a la reconciliación tras ser excarcelado

"Las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación", señaló Carreño en un video difundido en redes sociales por el medio local La Verdad de Vargas, en el que celebró estar tomándose su primera taza de café tras pasar un año y cinco meses preso.

El también activista del partido Voluntad Popular (VP) dijo que aún queda "mucha gente" en las cárceles, por lo que espera se vayan liberando paulatinamente "hasta que no quede ningún preso".

"No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos", añadió.

Carreño explicó que el proceso de liberación comenzó a las 05:00 hora local (09:00 GMT) y que, posteriormente, los funcionarios lo dejaron en un centro comercial de la ciudad de Guatire, en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas, donde esperó por su hijo y su sobrino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles de la liberación de Carreño, así como de más de una docena de periodistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jueves pasado, Rodríguez informó de la excarcelación de un "número importante" de personas, sin precisar cuántos recibirían la medida y bajo qué condiciones.

Este miércoles, el SNTP recordó que Carreño fue detenido el 2 de agosto de 2024, tras las presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que el ente electoral -integrado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado que fue rechazado por la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que insiste en que el ganador de la contienda fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Carreño ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos y que hasta la fecha han salido de las cárceles un total de 406 personas.

Junto al presidente del Parlamento y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló ante los periodistas que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia".