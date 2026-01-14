El petróleo de Texas sube a 62,02 dólares, pero cae poscierre tras hablar Trump sobre Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuro del WTI para entrega en febrero sumaron 0,87 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadounidense repuntó hoy ante la posibilidad de un ataque militar del Gobierno de Trump contra Irán en represalia por la represión del régimen de los ayatolás a las protestas antigubernamentales, en las que se han reportado miles de fallecidos.

No obstante, tras cerrar la sesión, los futuros del crudo caían después de que Trump dijera fuera informado de que la coerción del Gobierno iraní contra las protestas parece disminuir y Teherán pudo haber decidido no ejecutar manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están parando. Están parando y no hay planes para ejecuciones", dijo a la prensa en el Despacho Oval esta tarde.

"Vamos a observar y ves cuál es el proceso. Pero hemos obtenido una muy buena declaración de gente que es consciente de lo que está pasando", agregó.

Trump indicó este martes que emprendería "una acción muy contundente" si Teherán optaba por ejecutar a muchos detenidos, tal y como denunciaron diversas ONGs en un momento marcado por el apagón informativo en el país persa.

En el plano doméstico, Washington informó de un aumento semanal inesperado en las reservas comerciales de crudo de EE.UU., de 3,5 millones de barriles, y en las de gasolina, de 9 millones de barriles, lo que ejerció presión bajista.