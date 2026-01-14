El riesgo climático lidera la lista de preocupaciones globales a largo plazo, según el WEF

Este estudio, publicado anualmente a raíz de los análisis de 1.300 líderes globales y expertos de la política, el empresariado, académicos y sociedad civil, presenta una radiografía de las inquietudes de la población en relación a cinco subcategorías: economía, medioambiente, geopolítica, sociedad y tecnología.

En el corto y medio plazo (1 y 2 años), los riesgos de índole económica y geopolítica son los que acaparan las primeras posiciones, no obstante, el WEF advierte de un fenómeno llamativo y sostenido en el tiempo: a la hora de pensar en el largo plazo (10 años), las inquietudes medioambientales son las predominantes.

Cinco de los diez principales riesgos a los que se enfrenta la humanidad para dentro de una década, según los sondeados, están relacionados con los efectos del cambio climático y la situación límite a la que se enfrenta el medioambiente de manera global, siendo los fenómenos climáticos extremos los que más preocupación generan.

A estos les siguen la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en la naturaleza del planeta, en segunda y tercera posición respectivamente, que hacen que este ranquin sea calcado al de los informes de 2024, 2023 y 2022, teniendo que retroceder al año 2021 -año pospandemia- para encontrar variaciones.

Los otros dos riesgos medioambientales que completan la lista de diez son la escasez de recursos naturales, en sexta posición y perdiendo dos con respecto a 2025, y la contaminación, en el puesto 10.

El único riesgo relacionado con el calentamiento global que queda fuera de la tabla es el de desastres naturales no relacionados con el clima, que ocupa el puesto 33.

La situación sigue siendo la misma cuando se clasifican las preocupaciones por edad. Los fenómenos climáticos extremos siguen predominando, a excepción de la franja de edad de menores de 30 años, para los que la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas es el mayor riesgo global a largo plazo.

En cambio, estos fenómenos climáticos extremos son la mayor preocupación para organizaciones internacionales, académicos, gobiernos, sector privado y sociedad civil, seguido por la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en la naturaleza del planeta respectivamente.

Esta tendencia solo varía en el caso de los integrantes del sector privado, para los cuales el tercer riesgo a largo plazo es la desinformación.

La publicación de este informe se produce a solo cinco días de que el WEF inaugure su foro anual en Davos (Suiza), donde unos 3.000 líderes económicos y políticos se darán cita en esta tradicional cumbre internacional que este año se celebrará entre los días 19 y 23 de enero.