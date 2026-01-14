El secretario general de la OEA espera que las elecciones traigan estabilidad a Perú

Tras suscribir con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú el acuerdo de privilegios e inmunidades que tendrá la misión de observación electoral que desplegará la OEA para seguir el desarrollo de los comicios, Ramdin manifestó su deseo de que Perú pueda caracterizarse por la estabilidad y el desarrollo sostenible después de esta cita electoral.

"Por la estabilidad y el futuro de este país y de su pueblo, espero que una vez que concluyan las elecciones podamos felicitar a todos quienes participen y que los ganadores serán también respetados", dijo el surinamés.

En las elecciones de 2021, Keiko Fujimori y sus aliados políticos de derecha no aceptaron su derrota en la segunda vuelta frente al izquierdista Pedro Castillo, denunciaron un supuesto "fraude" sin presentar pruebas consistentes y acudieron a la OEA para reclamar un recuento de votos, pese a que su misión electoral determinó que los comicios fueron transparentes y legítimos.

"Les puedo decir sin ninguna vacilación que las misiones de observación electoral son realmente independientes, incluso independientes de la secretaría para apoyar todo el proceso democrático", expresó Ramdin.

La máxima autoridad de la OEA anticipó que "la misión estará integrada por expertos de diversos campos: tecnología, financiamiento de campaña, justicia electoral, entre otros campos".

"Observaremos de manera objetiva y lo reportaremos. Sabemos que habrán nuevos elementos en el sistema electoral peruano, y todos ellos están orientados a mejorar la democracia representativa. Nosotros los observaremos de manera objetiva y estaremos reportando lo que observemos", añadió Ramdin.

El surinamés reiteró su deseo en que estas elecciones sean pacíficas, inclusivas y ordenadas, y que "quienes tienen derecho a votar, deben poder ejercer el derecho al voto.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, señaló que el despliegue de la OEA "será un apoyo importante para contribuir a garantizar el derecho de todos los peruanos a ejercer su voto y elegir libremente a las autoridades".

"El Gobierno (que preside transitoriamente el congresista derechista José Jerí) está firmemente comprometido con la realización de un proceso electoral eficiente y transparente", apuntó De Zela, al enfatizar que el aporte de estas misiones "es un aporte muy positivo para la democracia peruana":

Además de la OEA, también habrá misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE), el estadounidense Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Las elecciones están programadas para el domingo 12 de abril, y en caso de que ningún candidato logre la mitad, más uno de los votos se hará una segunda vuelta el domingo 7 de junio entre los dos aspirantes con más votos válidos.